Georgia, in 60 mila a Tblisi per chiedere l'adesione all'Unione europea (Di lunedì 20 giugno 2022) No all'aggressione della Russia e no a finire sotto il tallone di Mosca. Decine di migliaia di persone si sono radunate nelle strade della capitale Georgiana, Tbilisi, per chiedere l'adesione al ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 giugno 2022) No all'aggressione della Russia e no a finire sotto il tallone di Mosca. Decine di migliaia di persone si sono radunate nelle strade della capitalena, Tbilisi, perl'al ...

Pubblicità

jadarf1 : RT @globalistIT: - AFuryo : @ProfOrsino in questo momento a Tibilisi più di 200 mila cavie della nato stanno cantando l’inno dell’Europa per st… - globalistIT : - destinysessuale : @SashaColautti Non rispondi sulla Cecenia? Perché l'operazione russa in Cecenia è simile all'esperienza in donbass.… -