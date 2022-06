Gb | Boris Johnson operato ai seni paranasali | come sta

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Intervento di routine aiper il primo ministro britannico,, che è già tornato a Downing Street e sta riposando. Lo ha riferito un portavoce del primo ministro, spiegando che l’intervento è stato breve e cheè stato sottoposto ad anestesia generale. Il vice primo ministro, Dominic Raab, prenderà tutte le “decisioni significative” in attesa chedomani torni al lavoro, ha affermato il portavoce, precisando che il capo del governo si èstamane in un ospedale di Londra e già alle 10 era a Downing Street. L’operazione era stata “programmata da tempo”, ha aggiunto, sottolineando che il problema dinon era correlato al Covid che il primo ministro ha contratto nel 2020. L'articolo ...

Il 19 giugno il primo ministro britannico, appena tornato da un viaggio a Kiev, ha avvertito che la guerra in Ucraina non finirà presto e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha recentemente affermato che la guerra ... Regno Unito, Boris Johnson è stato operato di adenoidi (Adnkronos) – Intervento di routine ai seni paranasali per il primo ministro britannico, Boris Johnson, che è già tornato a Downing Street e sta riposando. Lo ha riferito un portavoce del primo ...