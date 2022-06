Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo” (Di lunedì 20 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è utile al Paese vedere rappresentanti del principale partito di governo litigare tra di loro. Sarebbe da irresponsabili far cadere il governo in un momento di grande difficoltà economica per il paese, con i prezzi delle materie prime alle stelle e il caro bollette. Bisogna Sostenere il governo perchè durante il prossimo Consiglio europeo il presidente Draghi possa ottenere il tetto al prezzo del gas”. Così Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, nel corso di un punto stampa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, facendo riferimento alle tensioni interne al M5S. Il price cap “è uno strumento fondamentale per bloccare l'inflazione – ha ricordato Tajani -. Bisognerà poi aiutare gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è utile al Paese vedere rappresentanti del principale partito di governo litigare tra di loro. Sarebbe da irresponsabili far cadere il governo in un momento di grande difficoltà economica per il paese, con i prezzi delle materie prime alle stelle e il caro bollette. Bisognail governo perchè durante il prossimo Consiglioil presidentepossa ottenere il tetto al prezzo del gas”. Così Antonio, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, nel corso di un punto stampa nella sede del Parlamentoa Bruxelles, facendo riferimento alle tensioni interne al M5S. Ilcap “è uno strumento fondamentale per bloccare l'inflazione – ha ricordato-. Bisognerà poi aiutare gli ...

Pubblicità

IlModeratoreWeb : Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo” - - ItaliaNotizie24 : Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo” -… - ZerounoTv : Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo” - cjmimun : Energia:Tajani, prima misura da adottare tetto al prezzo del gas -