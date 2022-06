Gas, Giovannini: «Stop agli speculatori. Aiuti a famiglie e aziende» (Di lunedì 20 giugno 2022) «I ministeri competenti stanno già valutando eventuali comportamenti speculativi sul fronte dei prezzi, ma a mio parere l?unica strada percorribile per frenare gli aumenti è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 giugno 2022) «I ministeri competenti stanno già valutando eventuali comportamenti speculativi sul fronte dei prezzi, ma a mio parere l?unica strada percorribile per frenare gli aumenti è...

Pubblicità

RassegnaZampa : #Gas, #Giovannini: «Stop agli speculatori. Aiuti a famiglie e aziende» - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #UkraineRussiaWar #Ucraina Eni risponde ai tagli di #Gazprom entrando nel grande progetto qatariota per il gas naturale… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina Eni risponde ai tagli di #Gazprom entrando nel grande progetto qatariota per il gas na… - zazoomblog : Gas Giovannini: «Stop agli speculatori. Aiuti a famiglie e aziende» - #Giovannini: #«Stop #speculatori. - marinacor91 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #15giugno: #BTp, tassi ai massimi da 10 anni, meno #gas per Europa e il… -