Galli: "Non ho cambiato idea su vaccino covid" (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – "Non c'è stato nessun 'cambio di rotta' da parte mia rispetto all'importanza della vaccinazione anti-covid nel contrasto alla pandemia. Un'importanza certificata dalla scienza". A precisarlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in merito a "'libere interpretazioni', molto strumentali, circolate sul mio presunto ripensamento sui vaccini contro Sars-CoV-2". "Eventuali valutazioni sull'opportunità di somministrare il vaccino in persone con problemi di Long covid, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale", dice.

