OdeonZ__ : Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo - romaforever_it : Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo - tuttocalcioweb1 : #CalciomercatoRoma, #Frattesi corre verso i giallorossi: la trattativa entra nel vivo #Calciomercato #ASRoma… - fedesa28 : RT @LAROMA24: Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo #AsRoma - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo #AsRoma -

DAVIDE IN ATTESA, dal canto suo, sta spingendo tantissimo per la chiusura e ha fatto sapere al Sassuolo che vuole tornare alla Roma. Chi lo conosce bene racconta che Davide freme e che gli ...Davidevoto 5 : Se nella scorsa gara abbiamo parlato di grande intensità e spunti ... SI vede che è un leader quando a fine garainsieme a dieci fantasmi: merita una pausa dopo una ...– La Roma continua a muoversi sul mercato vivacemente. Leggi anche:. Cristiano Ronaldo, la strada è difficile ma la Roma prova ad avviare la trattativa. Si può chiudere a 7. Celik è sempre più vicino ...Il centrocampista cresciuto in giallorosso sta facendo di tutto per tornare a "casa". E ripetere così il percorso compiuto da Pellegrini ...