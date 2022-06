Francia, schiaffo a Macron: volano la sinistra e Marine Le Pen (Di lunedì 20 giugno 2022) In Francia, 2 mesi dopo la riconferma come presidente della Repubblica all’Eliseo, per Emmanuel Macron è arrivata una bruciante sconfitta alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Un crollo al di là di ogni previsione per il partito del capo dello Stato che alla vigilia del voto di domenica 19 giugno aveva chiesto ai francesi una maggioranza “forte e chiara” per una “Francia davvero europea“. E lo aveva fatto di ritorno dalla sua visita in Ucraina col premier Draghi e col cancelliere tedesco Scholz. Ma non è servito, a quanto pare. Il Parlamento francese esce infatti dalle urne con equilibri sconvolti. Foto Ansa/Epa Christophe Petit TessonMacron è la sua coalizione Ensemble! sono lontanissimi dalla maggioranza assoluta necessaria per governare la Francia, pari 289 seggi. Nel primo mandato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 giugno 2022) In, 2 mesi dopo la riconferma come presidente della Repubblica all’Eliseo, per Emmanuelè arrivata una bruciante sconfitta alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Un crollo al di là di ogni previsione per il partito del capo dello Stato che alla vigilia del voto di domenica 19 giugno aveva chiesto ai francesi una maggioranza “forte e chiara” per una “davvero europea“. E lo aveva fatto di ritorno dalla sua visita in Ucraina col premier Draghi e col cancelliere tedesco Scholz. Ma non è servito, a quanto pare. Il Parlamento francese esce infatti dalle urne con equilibri sconvolti. Foto Ansa/Epa Christophe Petit Tessonè la sua coalizione Ensemble! sono lontanissimi dalla maggioranza assoluta necessaria per governare la, pari 289 seggi. Nel primo mandato ...

Pubblicità

qui_finanza : Francia, schiaffo a Macron: non ha più la maggioranza - tempibui : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - Ordavelliss : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - alex_chicchi : RT @SBidimedia: 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione strutturale' Le… - SBidimedia : 'Ingovernabile' per le Parisien 'Alla prova da una Francia ingovernabile' rincara Le Figaro 'Un'astensione struttur… -