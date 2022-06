Francia, Marine Le Pen esulta per i risultati delle elezioni: «Ora Macron non potrà più fare quello che vuole» (Di lunedì 20 giugno 2022) Ora Macron non potrà più fare quello che vuole. Ne è convinta Marine Le Pen, che ha celebrato oggi con un’intervista ai microfoni di Bfm-TVv il risultato del suo Rassemblement National, a quota 89 seggi nell’Assemblea e primo partito d’opposizione in Francia. «Il presidente potrà ancora fare quello che vuole? Chiaramente no. E sarà meglio così», ha detto la figlia di Jean Marie. «Siamo il primo partito d’opposizione – ha detto Marine, che si dedicherà al gruppo parlamentare e non riprenderà la presidenza del partito, affidata al giovane Jordan Bardella – i francesi hanno sfondato la porta dello scrutinio a spallate, facendo entrare 90 deputati del RN. Non posso che ringraziare gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Oranonpiùche. Ne è convintaLe Pen, che ha celebrato oggi con un’intervista ai microfoni di Bfm-TVv il risultato del suo Rassemblement National, a quota 89 seggi nell’Assemblea e primo partito d’opposizione in. «Il presidenteancorache? Chiaramente no. E sarà meglio così», ha detto la figlia di Jean Marie. «Siamo il primo partito d’opposizione – ha detto, che si dedicherà al gruppo parlamentare e non riprenderà la presidenza del partito, affidata al giovane Jordan Bardella – i francesi hanno sfondato la porta dello scrutinio a spallate, facendo entrare 90 deputati del RN. Non posso che ringraziare gli ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali… - Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - LegaSalvini : #FRANCIA, MESSAGGIO DI #SALVINI A #LEPEN: “BRAVISSIMA MARINE” Scambio di messaggi affettuosi tra… - Veleno_Q_B : RT @Giorgiolaporta: In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine #LeP… - Veleno_Q_B : RT @Giorgiolaporta: Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali seg… -