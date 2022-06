Francia: Marine Le Pen da 8 a 89 seggi all'Assemblea Nazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Al secondo turno delle elezioni il presidente Macron si ferma a 246 seggi con la sua formazione. Per governare in autonomia ne servivano 289. Ora dovrà cercare alleati. 142 parlamentari eletti dalle sinistre di Jean-Luc Melenchon Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) Al secondo turno delle elezioni il presidente Macron si ferma a 246con la sua formazione. Per governare in autonomia ne servivano 289. Ora dovrà cercare alleati. 142 parlamentari eletti dalle sinistre di Jean-Luc Melenchon

Pubblicità

Giorgiolaporta : Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali… - LegaSalvini : #FRANCIA, MESSAGGIO DI #SALVINI A #LEPEN: “BRAVISSIMA MARINE” Scambio di messaggi affettuosi tra… - Corriere : Francia, exit poll: Macron perde la maggioranza in Parlamento. Boom di seggi per Marine Le Pen - La_PekoraNera : Elezioni Francia 2022, Macron perde maggioranza assoluta in Parlamento. Marine Le Pen verso un risultato storico - DonaPetruzzelli : Elezioni in #Francia, record di seggi per Marine #LePen e senza nemmeno fare un comizio in spagnolo. #ElezioniFrancia #Meloni -