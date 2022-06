Francia, Macron senza maggioranza. Boom Le Pen! (Di lunedì 20 giugno 2022) Per Emmanuel Macron, due mesi dopo la conferma all’Eliseo, è arrivata la più bruciante delle sconfitte: la sua coalizione Ensemble! non gode più della maggioranza assoluta per governare la Francia. Un crollo al di là di ogni previsione per il presidente che aveva chiesto ai francesi una maggioranza “forte e chiara” per una “Francia davvero europea”. Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 giugno 2022) Per Emmanuel, due mesi dopo la conferma all’Eliseo, è arrivata la più bruciante delle sconfitte: la sua coalizione Ensemble! non gode più dellaassoluta per governare la. Un crollo al di là di ogni previsione per il presidente che aveva chiesto ai francesi una“forte e chiara” per una “davvero europea”.

