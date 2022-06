Francia, Macron senza maggioranza assoluta: ora è presidente azzoppato (Di lunedì 20 giugno 2022) Al termine del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, il presidente Emmanuel Macron non ha trovato alle urne la maggioranza "solida" che chiedeva. Le forze Macroniste di Ensemble! hanno ottenuto 245 deputati, molto al di sotto della soglia di 289 necessaria per un governo stabile. Così il capo dello Stato sarà costretto ora a trovare nuovi alleati, e quindi a scendere a compromessi, per attuare un programma già reso obsoleto dai nuovi equilibri di potere in seno all'Assemblea Nazionale. "Una situazione senza precedenti" che "costituisce un rischio per il nostro Paese", ha commentato a caldo la presidente del Consiglio, Elisabeth Borne, che è stata rieletta.D'altro canto, il voto di ieri ha sancito il successo delle forze di opposizione al ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 giugno 2022) Al termine del secondo turno delle elezioni legislative in, ilEmmanuelnon ha trovato alle urne la"solida" che chiedeva. Le forzeiste di Ensemble! hanno ottenuto 245 deputati, molto al di sotto della soglia di 289 necessaria per un governo stabile. Così il capo dello Stato sarà costretto ora a trovare nuovi alleati, e quindi a scendere a compromessi, per attuare un programma già reso obsoleto dai nuovi equilibri di potere in seno all'Assemblea Nazionale. "Una situazioneprecedenti" che "costituisce un rischio per il nostro Paese", ha commentato a caldo ladel Consiglio, Elisabeth Borne, che è stata rieletta.D'altro canto, il voto di ieri ha sancito il successo delle forze di opposizione al ...

