(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Ilfranceseuno stato diffuso di sofferenza edella società. C'è una parte dell'elettorato che non si sente rappresentato e vive sentimenti di esclusione". Lo ha detto Piero, presidente della commissione Esteri della Camera, in una intervista a Radio Immagina, la web radio dem. "Prima la crisi economica, poi il Covid e oggi la guerra hanno suscitato insicurezza e inquietudine che portano molti a rivolgersi alle forze di opposizione di destra o di sinistra. È un fenomeno non solo francese. Detto questo, lacontinuerà a essere guidata Macron e questo è un punto di sicurezza per lae per l'Europa", ha aggiunto

Pubblicità

santillana63 : @AdrianaSpappa @Davide70405052 È diventato più veloce di Fassino a portare jella, macron ha perso la maggioranza in Francia ??????? - ALisimberti : RT @fdragoni: Partito Straniero in Italia Insigniti della Legion d’Onore di Francia Walter Veltroni Massimo D’Alema Piero Fassino Dario Fr… -

Il Sannio Quotidiano

... è quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata dai presidenti delle Commissioni Esteri delle Camere di Italia, Piero; di, Jean - Louis Bourlanges; di Germania, Pau - Marì ...È quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai presidenti delle Commissioni Esteri delle Camere di Italia,, Germania e Spagna, Piero, Jean - Louis Bourlanges, Pau Marí - ... Francia: Fassino (Pd), 'voto fotografa sofferenze e malessere diffusi' È un fenomeno non solo francese. Detto questo, la Francia continuerà a essere guidata Macron e questo è un punto di sicurezza per la Francia e per l'Europa", ha aggiunto Fassino.Roma, 20 giu. (askanews) - "I risultati delle elezioni politiche francesi sono chiari, come lo erano stati i risultati, in voti espressi e nell'eccezionale astensione, anche nel passaggio delle elezio ...