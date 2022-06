Francesco Gabbani, il nuovo singolo è Peace and love, al via il tour estivo (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle radio Peace and love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto da Volevamo Solo Essere Felici Esce il 24 giugno nelle radio Peace and love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto da Volevamo Solo Essere Felici, il suo quinto lavoro in studio, pubblicato il 22 aprile da BMG. Scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, Peace and love è una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza. In quest’epoca sempre più individualista in cui le persone provano ad emergere a discapito degli altri, Gabbani da sempre, nelle sue canzone, rivaluta caratteristiche normalmente ritenute delle debolezze come la ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle radioand, ilditratto da Volevamo Solo Essere Felici Esce il 24 giugno nelle radioand, ilditratto da Volevamo Solo Essere Felici, il suo quinto lavoro in studio, pubblicato il 22 aprile da BMG. Scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina,andè una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza. In quest’epoca sempre più individualista in cui le persone provano ad emergere a discapito degli altri,da sempre, nelle sue canzone, rivaluta caratteristiche normalmente ritenute delle debolezze come la ...

