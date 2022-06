Francesco Bagnaia, profondo mea culpa: “Sulla moto c’ero io, errore mio” (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua il momento estremamente negativo per Francesco Bagnaia nel Mondiale 2022 di motoGP. Il piemontese di Ducati è nuovamente caduto dalla sua moto archiviando anzitempo la sua gara nel Gran Premio di Germania. Mentre Fabio Quartararo non sbaglia mezza gara, il centauro italiano dovrà rimettere rapidamente la barra dritta se vorrà competere, come lo scorso anno, per il motomondiale. Ancora nel tunnel negativo: Francesco Bagnaia deve reagire (Photo credits: motoGP)“Sulla moto c’ero io, e quindi se sono caduto è un mio errore. Dai dati in nostro possesso non si capisce il motivo, così come dalle mie sensazioni: forse la gomma dietro non era abbastanza in temperatura. No, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua il momento estremamente negativo pernel Mondiale 2022 diGP. Il piemontese di Ducati è nuovamente caduto dalla suaarchiviando anzitempo la sua gara nel Gran Premio di Germania. Mentre Fabio Quartararo non sbaglia mezza gara, il centauro italiano dovrà rimettere rapidamente la barra dritta se vorrà competere, come lo scorso anno, per ilmondiale. Ancora nel tunnel negativo:deve reagire (Photo credits:GP)“io, e quindi se sono caduto è un mio. Dai dati in nostro possesso non si capisce il motivo, così come dalle mie sensazioni: forse la gomma dietro non era abbastanza in temperatura. No, non ...

