(Di lunedì 20 giugno 2022)– Dopo mesi di cantiere c’è finalmente una data perdelchei 150 banchi delsettimanale del sabato di via, risolvendo così anche i tanti problemi di viabilità della zona. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, Angelo Caroccia, che precisa: “Giovedì 23alle ore 11 insieme al sindaco Montino, presenteremo l’opera a tutti i cittadini. Un progetto imponente che si sviluppa alla porta principale della nostra città”. L’area, spiega Caroccia, “che era per buona parte della giornata limitata al traffico e al passaggio dei mezzi dì soccorso, diventerà uno spazio funzionale, dove durante tutte le altre giornate si ...

ilfaroonline : Fiumicino, il 23 giugno l’inaugurazione del nuovo plateatico: ospiterà il mercato di Foce Micina - RedazioneLaNews : #Roma Incendio Malagrotta: a Fiumicino scuole dell'infanzia chiuse anche lunedì e martedì - infoitinterno : Diossine a Fiumicino: Montino chiude materne e nidi a Parco Leonardo anche il 20 e il 21 giugno - angheluruju11 : RT @romatoday: Sabato di fuoco a Roma e #Fiumicino: bruciano boschi e sterpaglie. Fiamme vicino l'aeroporto - zazoomblog : Diossine a Fiumicino: Montino chiude materne e nidi a Parco Leonardo anche il 20 e il 21 giugno - #Diossine… -

... Vienna (oggi 17), Bucarest (18), Berlino (20), e dopo Firenze sarà a Madrid (22) e Lisbona (23). Il transfert dei musicisti dall'aeroporto dia Firenze è ...... che da giovedì 16 a domenica 19ha visto calcare i campi della Valsugana " a Borgo ... è stato vinto dai marchigiani del Palombina Vecchia, davanti ad Egna, Sportinge Lavis. Il Bianco ...Gulf Air, rappresentata in Italia da Rephouse , spinge sull’acceleratore e potenzia la presenza in Italia con il lancio di nuovi collegamenti da Roma Fiumicino verso il Bahrain. Due i voli settim [ ...Gulf Air, rappresentata in Italia da Rephouse , spinge sull’acceleratore e potenzia la presenza in Italia con il lancio di nuovi collegamenti da Roma Fiumicino verso il Bahrain. Due i voli settim [ ...