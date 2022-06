Fiumicino | i prezzi sono troppo bassi | agricoltori costretti a distruggere quintali di carote

(Di lunedì 20 giugno 2022)– “I nostri produttori distanno morganando i campi. Significa che stanno arando e distruggendodi prodotto perché il prezzo a cui potrebbero venderlo è talmente basso da non coprire neanche in parte i costi di produzione”. Ad annunciarlo, preoccupata, è l’assessore alle Attività produttive del Comune di, Erica Antonelli. “Stiamo parlando di appena 0.10 centesimi al chilo riconosciuto ai produttori quando il consumatore spende almeno 1 euro per comprare la stessa quantità di. E questo senza addentrarci nel tema della qualità – sottolinea Antonelli -. Una cosa scandalosa che mette in ginocchio la nostra agricoltura soggetta a un mercato che tende a sopraffare i piccoli e medi produttori”. “Ma il problema non riguarda solo le– prosegue ...

