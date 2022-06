Fiorentina-Jovic, arriva la notizia che fa sognare i tifosi viola! (Di lunedì 20 giugno 2022) Sembra sempre più vicina la chiusura della trattativa che porterebbe Luka Jovic a vestire la maglia della Fiorentina. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, la Viola avrebbe infatti superato la concorrenza del Besiktas per l’attaccante serbo classe ’97. Trattativa ancora da definire, ma che procede spedita grazie al fondamentale apporto di Fali Ramadani, agente dell’attaccante serbo e anche del tecnico Vincenzo Italiano, che proprio nei prossimi giorni rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina. Jovic Fiorentina Real Due possibili accordi in uno quindi per la squadra di Rocco Commisso, che ha proposto alla dirigenza dei galacticos una divisione 50/50 dello stipendio da 6 milioni dell’attaccante serbo. Un affare low cost che risulterebbe molto simile per certi versi a quello di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Sembra sempre più vicina la chiusura della trattativa che porterebbe Lukaa vestire la maglia della. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, la Viola avrebbe infatti superato la concorrenza del Besiktas per l’attaccante serbo classe ’97. Trattativa ancora da definire, ma che procede spedita grazie al fondamentale apporto di Fali Ramadani, agente dell’attaccante serbo e anche del tecnico Vincenzo Italiano, che proprio nei prossimi giorni rinnoverà il proprio contratto con laReal Due possibili accordi in uno quindi per la squadra di Rocco Commisso, che ha proposto alla dirigenza dei galacticos una divisione 50/50 dello stipendio da 6 milioni dell’attaccante serbo. Un affare low cost che risulterebbe molto simile per certi versi a quello di ...

