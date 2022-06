Fiorentina e Italiano ancora insieme | c' è l' accordo per il rinnovo fino al 2024

(Di lunedì 20 giugno 2022) Vincenzo, l'allenatore artefice della rinascita della, è pronto a firmare il. C'è infatti l'tra il tecnico e il club viola per un adeguamento dell'ingaggio e per ...

Leggi anche > Sogno Cristiano Ronaldo: la Roma ci prova, trattativa avviata Si attende ora solo l'annuncio ufficiale della. Sotto la guida di Vincenzo, i viola hanno disputato una ...Ma ora l'inchiesta su Carmine Rotondaro , manager del lusso, finisce in nulla con una archiviazione che passa sotto silenzio. La stessa Procura, al termine degli accertamenti, ha ...La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con Vincenzo Italiano per il rinnovo. L’allenatore per il campionato 2022-2023 dovrebbe percepire 1,7 milioni più bonus che ...Vincenzo Italiano, l'allenatore artefice della rinascita della Fiorentina, è pronto a firmare il rinnovo. C'è infatti l'accordo tra il tecnico e il club viola per un adeguamento dell'ingaggio e per un ...