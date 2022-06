Filippo Bisciglia | dopo Mediaset una nuova avventura | dove lo vedremo

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 20 giugno 2022), orfano di Temptation Island, lasceràloprossimamente Quest’anno il reality Tempation Island che riempiva le serate estive dinon ci sarà. Il suo conduttorerimasto orfano del programma, tornerà a condurre o rimarrà senza uno show?tornerà a condurre? (Fonte: Instagram)Temptation Island non appare su nessuno dei palinsesti del Biscione né in quello estivo né in quello autunnale. Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello nel 2006,è sempre stato associato al programma di, in cui le coppie testano il loro legame. Il conduttore ...