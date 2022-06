(Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 117, su 211 totali, leaffiliate allache hanno fatto richiesta per accedere allo 'Schema di sviluppo del', un programma pensato per sviluppare ilcalcistico in ...

Agenzia ANSA

... ha detto il direttore tecnico della Fifa Steven Martens. Uno dei pilastri del Tds è lo scambio di conoscenze. Per questo nelle ultime settimane, sono state riunite grazie a questo... La Fifa è a buon punto con un progetto rivoluzionario, entro l'estate sarà approvato. Entrerà in vigore nel giugno 2023. E ci saranno norme per la salvaguardia della industria del calcio e ... Fifa: progetto su talento, c'è il sì di 117 federazioni - Calcio ma anche ad un livello migliore", ha detto il direttore tecnico della Fifa Steven Martens. Uno dei pilastri del Tds è lo scambio di conoscenze. Per questo nelle ultime settimane, sono state riunite ...