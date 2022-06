Fiere, oltre 7 espositori su 10 pronti a investire per rendere esposizioni sempre più green (Di lunedì 20 giugno 2022) All’interno del panorama delle “green exhibition”, emerge il Milano Monza Motor Show “La sostenibilità riguarda l’ecologia, l’economia e l’uguaglianza”: con queste parole l’architetto Ralph Bicknese definisce un concetto, divenuto trend globale, che coinvolge tutti i settori tra cui anche quello delle Fiere. Le prime conferme a tal proposito giungono dal report rilasciato da Ufi – the Global Association of the Exhibition Industry: ben 7 espositori su 10 (73% del totale) affermano che la propria azienda sta adottando misure per accrescere il proprio tasso di sostenibilità. Inoltre il 73% degli espositori e dei visitatori è d’accordo o addirittura è fortemente d’accordo sull’importanza che una fiera mostri una forte attenzione verso la tutela dell’ambiente. Allo stesso tempo, il 34% degli ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 20 giugno 2022) All’interno del panorama delle “exhibition”, emerge il Milano Monza Motor Show “La sostenibilità riguarda l’ecologia, l’economia e l’uguaglianza”: con queste parole l’architetto Ralph Bicknese definisce un concetto, divenuto trend globale, che coinvolge tutti i settori tra cui anche quello delle. Le prime conferme a tal proposito giungono dal report rilasciato da Ufi – the Global Association of the Exhibition Industry: ben 7su 10 (73% del totale) affermano che la propria azienda sta adottando misure per accrescere il proprio tasso di sostenibilità. Inil 73% deglie dei visitatori è d’accordo o addirittura è fortemente d’accordo sull’importanza che una fiera mostri una forte attenzione verso la tutela dell’ambiente. Allo stesso tempo, il 34% degli ...

