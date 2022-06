Festival di Sanremo 2023 | Chiara Ferragni co - conduttrice della prima e dell' ultima serata

(Di lunedì 20 giugno 2022) Lo ha annunciato Amadeus, direttore artisticokermesse. L'influncer in un post su Instagram: 'Grazie per avermi voluto al tuo ...

fanpage : ??ULTIM'ORA È ufficiale, sarà #chiaraferragni la co-conduttrice del Festival di #Sanremo2023 - SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Che colpo ?@amadeuseb?! @ChiaraFerragni condurrà con lui il festival di #Sanremo2023. - oggisettimanale : Che colpo ?@amadeuseb?! @ChiaraFerragni condurrà con lui il festival di #Sanremo2023. - michiamanoansia : CHIARA FERRAGNI CO-CONDUTTRICE DEL FESTIVAL DI SANREMO QUESTI DUE INSIEME GRAZIE AMA #Sanremo2023 -

Lo ha annunciato Amadeus, direttore artistico della kermesse. L'influncer in un post su Instagram: 'Grazie per avermi voluto al tuo ...Sarà Chiara Ferragni la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ospite al Tg1 delle 20. "Anche se siamo a giugno - ha detto Amadeus -  grazie alla Rai, ..."