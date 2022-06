Festa della Musica: concerto dell’Orchestra della Magna Grecia e omaggio a David Sassoli (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – In occasione della Festa della Musica, martedì 21 giugno, alle ore 20.15, presso il Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina, concerto dell’Orchestra della Magna Grecia, direttore Michele Nitti. Nel corso del concerto, la deputata Rosalba De Giorgi, su accompagnamento Musicale della deputata Daniela Torto, leggerà alcuni brani di David Sassoli (foto), il presidente del parlamento europeo recentemente scomparso. La Presidente della Commissione Cultura, Vittoria Casa, consegnera’ una targa commemorativa di David ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – In occasione, martedì 21 giugno, alle ore 20.15, presso il Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina,, direttore Michele Nitti. Nel corso del, la deputata Rosalba De Giorgi, su accompagnamentoledeputata Daniela Torto, leggerà alcuni brani di(foto), il presidente del parlamento europeo recentemente scomparso. La PresidenteCommissione Cultura, Vittoria Casa, consegnera’ una targa commemorativa di...

Pubblicità

fanpage : Spiacevole sorpresa per la Red Bull dopo la festa per la vittoria di Max Verstappen nel #CanadianGP. I membri dell… - PieroPelu : Grazie Campobasso, non poteva esserci inizio migliore per la fase estiva dell’Ultimo Girone???? La festa continua que… - _Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - Lopinionista : Festa della Musica: concerto dell'Orchestra della Magna Grecia e omaggio a David Sassoli - ba3kgyeuI : • ryujei ?? la mia pallina di felicità. l'anima della festa. sempre full of energy amo il modo in cui porta amore. i… -