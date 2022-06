Festa della musica 2022, Parco archeologico di Pompei partecipa (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Parco archeologico di Pompei partecipa alla Festa della musica 2022. L’ evento musicale promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Siae, l’Afi, e coordinata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della musica. L’edizione 2022 ha come il tema del “Recovery Sound Green Music Economy” per evidenziare la ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l'ambiente. Il sito di Pompei aderisce a questa giornata straordinaria dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildialla. L’ eventole promosso dal MinisteroCultura, in collaborazione con la Rappresentanza in ItaliaCommissione Europea, la Siae, l’Afi, e coordinata dall’Associazione Italiana Promozione. L’edizioneha come il tema del “Recovery Sound Green Music Economy” per evidenziare la ripartenza del settorele attraverso una particolare attenzione e rispetto per l'ambiente. Il sito diaderisce a questa giornata straordinaria dedicata alladal vivo e alla valorizzazione ...

