Femminicidio a Roma, spara alla moglie. 24 ore dopo confessa il delitto all'avvocato. Mistero sul movente (Di lunedì 20 giugno 2022) Ventiquattrore dopo aver ucciso, freddandola a colpi di pistola, la moglie Caterina, è uscito da quell'appartamento dove viveva insieme a lei in via Mascagni a Roma, ed è andato a confessare il delitto dall'avvocato. Il legale, a quel punto, ha subito avvisato la polizia. E andato con il suo assistito in commissariato, dove l'uomo si è costituto. Gli agenti, poco dopo, accompagnati dagli uomini della Scientifica, si sono recati sulla scena del crimine, dove hanno trovato il corpo senza vita della donna. Sul movente, le modalità dell'omicidio, su quanto accaduto in quella casa prima del tragico esito, non trapela ancora nulla. A parte il fatto che l'omicidio sarebbe avvenuto intorno alla 15 di ieri (domenica 19 giugno ...

