Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo la scoperta del mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile” (Di lunedì 20 giugno 2022) Negli ultimi giorni, un commovente messaggio di Fedez, marito di Chiara Ferragni, indirizzato al pianista Giovanni Allevi, ha fatto commuovere il web. Lo scambio tra i due artisti è avvenuto a seguito della comunicazione, da parte del musicista, della scoperta della sua malattia. Giovanni ha confidato infatti di avere un mieloma e di doversi fermare con la musica per dedicarsi alla salute. Il mieloma è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, scoperto a seguito di dolori lancinanti alla schiena. L’annuncio era avvenuto su Instagram, Allevi aveva spiegato di dovere mettere in stand-by la sua carriera: Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 giugno 2022) Negli ultimi giorni, un commovente messaggio di, marito di Chiara Ferragni, indirizzato al pianista, ha fatto commuovere il web. Lo scambio tra i due artisti è avvenuto a seguito della comunicazione, da parte del musicista, delladella sua malattia.ha confidato infatti di avere une di doversi fermare con la musica per dedicarsi alla salute. Ilè un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, scoperto a seguito di dolori lancinanti alla schiena. L’annuncio era avvenuto su Instagram,aveva spiegato di dovere mettere in stand-by la sua carriera: Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma ...

Pubblicità

IsaeChia : Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo la scoperta del mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile” Il c… - ParliamoDiNews : Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo l`annuncio del mieloma: `Un grande in bocca al lupo per questo viaggio non faci… - raffaellasalato : RT @SkyTG24: Fedez scrive ad Allevi per il mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile' - RadioTadino : RT @SkyTG24: Fedez scrive ad Allevi per il mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fedez scrive ad Allevi per il mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile' -