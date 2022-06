Fedez premiato con il nuovo Telegatto

Pubblicità

Adnkronos

Leggi anche, il tumore e l'audio con lo psicologo: "Volevo una carezza pubblica", il tumore e la confessione: "Non voglio morire"è statoda Aldo Vitali, direttore di Tv ...Stefano Massini ha vinto il Tony Award 2022/ Teatro,per The Lehman Trilogy BUZZ LIGHTYEAR,..., audio con psicologo/ Lo psichiatra "Così ha provato a vincere paura di morire" A Fedez il nuovo Telegatto Torna il Telegatto, prestigioso riconoscimento ai personaggi dello spettacolo che quest’anno, che in occasione dei 70 anni di Sorrisi e Canzoni è stato attribuito a Fedez. Da quest'anno il premio è ...Fedez è stato premiato da Aldo Vitali, direttore del settimanale, per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale. L'artista, che sta ...