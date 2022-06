Fairphone lancia il noleggio dello smartphone in nome della sostenibilità

(Di lunedì 20 giugno 2022) L'azienda olandese ha presentato Easy, formula ad abbonamento che ti premia se tieni il telefono più a lungo anziché cambiarlo ogni anno Un'azienda diecosostenibili ha deciso dire un programma diper rendere ancora più ecologica la vita dei suoi prodotti. La compagnia si chiama, è olandese e certifica che i suoi dispositivi sono stati realizzati senza sprechi, con materiali riciclati, sostenibili e realizzati in …

Lanciato fino ad ora nei Paesi Bassi , i clienti, grazie al piano , possono noleggiare un4 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per un periodo di tempo compreso tra 3 e 60 ...Lanciato fino ad ora nei Paesi Bassi , i clienti, grazie al piano , possono noleggiare un4 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per un periodo di tempo compreso tra 3 e 60 ... Fairphone 4 è in arrivo: lo smartphone sostenibile è anche 5G (foto)