Fabrizio Romano | affare di Rafinha Il Barcellona ha pieno accordo con il suo agente Deco da febbraio …

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 giugno 2022)di. Ilha uncompleto con il suodaper un contratto quinquennale, ma il Leeds vuole 55 milioni di euro, nessun piano per cambiare il loro prezzo. #FCB Il Barça deve essere veloce poiché i club della Premier League sono tornati in gara, compreso l’Arsenal, ma non è stata ancora presentata alcuna offerta. —(@) 19 giugno 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.