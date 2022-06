“Fabian Ruiz come Milik?”: rivelazione a sorpresa di Alvino (Di lunedì 20 giugno 2022) Aumenta la preoccupazione in casa Napoli per quanto riguarda il caso Fabian Ruiz. Il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2023 e, a un anno dalla scadenza, non ci sono ancora i presupposti per il rinnovo. Ma attenzione alle varie opzioni: nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare, il giocatore potrebbe dire addio al club azzurro da svincolato. Per evitare questa sconveniente vicenda, oltre alla trattativa di rinnovo, la società campana potrebbe decidere di cedere il calciatore in questa sessione di mercato. Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Rinnovo Fabian Ruiz, Alvino: “Si profila un nuovo caso Milik” Lo spagnolo desidererebbe un rientro in patria, ma a dare filo da torcere è il costo del suo cartellino. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Aumenta la preoccupazione in casa Napoli per quanto riguarda il caso. Il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2023 e, a un anno dalla scadenza, non ci sono ancora i presupposti per il rinnovo. Ma attenzione alle varie opzioni: nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare, il giocatore potrebbe dire addio al club azzurro da svincolato. Per evitare questa sconveniente vicenda, oltre alla trattativa di rinnovo, la società campana potrebbe decidere di cedere il calciatore in questa sessione di mercato.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Rinnovo: “Si profila un nuovo caso” Lo spagnolo desidererebbe un rientro in patria, ma a dare filo da torcere è il costo del suo cartellino. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Napoli, prima si vende. ADL fissa il prezzo per #Koulibaly e Ruiz, ma mancano offerte - antig9696 : Mi danno Fabian Ruiz vicino al Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Alvino: 'Fabian Ruiz? Si rischia un nuovo caso Milik se non rinnova' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Alvino: 'Fabian Ruiz? Si rischia un nuovo caso Milik se non rinnova' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Alvino: 'Fabian Ruiz? Si rischia un nuovo caso Milik se non rinnova' -