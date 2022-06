F1, perché è cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Canada. Cosa è successo ad Alonso e cosa cambia (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella notte è cambiato l’ordine d’arrivo del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di F1. Non sono mancate le emozioni nel tracciato semi-permanente di Montreal, tracciato che è tornato nel calendario della massima formula dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Fernando Alonso ha perso nelle ore seguenti alla bandiera a scacchi il settimo posto dopo aver ‘ostacolato’ il finnico Valtteri Bottas nel corso degli ultimi passaggi. Il due volte campione del mondo ha infatti cambiato ripetutamente la propria linea nel raccordo che conduce all’ultima curva, una mossa ritenuta non corretta da parte del collegio dei commissari. Il portacolori di Alpine, secondo sullo schieramento di partenza, è scivolato in nona piazza ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella notte èdel Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale di F1. Non sono mancate le emozioni nel tracciato semi-permanente di Montreal, tracciato che è tornato nel calendario della massima formula dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Fernandoha perso nelle ore seguenti alla bandiera a scacchi il settimo posto dopo aver ‘ostacolato’ il finnico Valtteri Bottas nel corso degli ultimi passaggi. Il due volte campione del mondo ha infattiripetutamente la propria linea nel raccordo che conduce all’ultima curva, una mossa ritenuta non corretta da parte del collegio dei commissari. Il portacolori di Alpine, secondo sullo schieramento di partenza, è scivolato in nona piazza ...

