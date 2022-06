F1, Mick Schumacher: “Il feeling della macchina era ottimo e anche il ritmo non era male” (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è concluso prematuramente il Gran Premio del Canada per Mick Schumacher. Il portacolori di Haas ha dovuto alzare bandiera bianca per problema al motore, un danno che ha sottratto al tedesco un’ipotetica posizione nella prima metà del gruppo. Il #47 del gruppo ha rilasciato ai media ai microfoni della propria compagine: “Abbiamo avuto un problema con il motore. Mi è spiaciuto molto ritirarmi, il passo era buono e sono convinto che stavamo facendo una buonissima corsa”. Il figlio di Michael Schumacher ha concluso dicendo: “Il feeling della macchina era ottimo e anche il ritmo non era male. Possiamo essere contenti e guardare con fiducia alla prossima corsa di Silverstone. Ci manca ancora qualcosa al ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è concluso prematuramente il Gran Premio del Canada per. Il portacolori di Haas ha dovuto alzare bandiera bianca per problema al motore, un danno che ha sottratto al tedesco un’ipotetica posizione nella prima metà del gruppo. Il #47 del gruppo ha rilasciato ai media ai microfonipropria compagine: “Abbiamo avuto un problema con il motore. Mi è spiaciuto molto ritirarmi, il passo era buono e sono convinto che stavamo facendo una buonissima corsa”. Il figlio di Michaelha concluso dicendo: “Ilerailnon era. Possiamo essere contenti e guardare con fiducia alla prossima corsa di Silverstone. Ci manca ancora qualcosa al ...

