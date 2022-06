F1: Leclerc ricorda padre morto 5 anni fa'fatto di tutto per me' (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel giorno che segna i cinque anni dalla morte di suo padre Hervé, Charles Leclerc lo ricorda con un toccante messaggio su twitter ed una stupenda foto di famiglia allegata: "Mio padre ha fatto di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel giorno che segna i cinquedalla morte di suoHervé, Charleslocon un toccante messaggio su twitter ed una stupenda foto di famiglia allegata: "Miohadi ...

