F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP del Canada: penalizzato Fernando Alonso, cosa cambia (Di lunedì 20 giugno 2022) Fernando Alonso è stato penalizzato per un plurimo cambio di traiettoria in rettilineo in difesa su Valtteri Bottas, subendo una sanzione di 5? che cambia di fatto la classifica finale del Gran Premio del Canada 2022, valido come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto invariato per quanto riguarda le prime 6 posizioni, con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, alla seconda Rossa di Charles Leclerc e all’Alpine di Esteban Ocon. Alonso, giunto settimo al traguardo, è stato declassato al nono posto consentendo così alle Alfa Romeo di guadagnare una posizione ciascuna. 7° Bottas, che ha forzato la manovra irregolare dello spagnolo, mentre sale in ottava piazza il cinese Zhou ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)è statoper un plurimo cambio di traiettoria in rettilineo in difesa su Valtteri Bottas, subendo una sanzione di 5? chedi fatto la classifica finale del Gran Premio del2022, valido come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto invariato per quanto riguarda le prime 6 posizioni, con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, alla seconda Rossa di Charles Leclerc e all’Alpine di Esteban Ocon., giunto settimo al traguardo, è stato declassato al nono posto consentendo così alle Alfa Romeo di guadagnare una posizione ciascuna. 7° Bottas, che ha forzato la manovra irregolare dello spagnolo, mentre sale in ottava piazza il cinese Zhou ...

