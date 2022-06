F1: Gp del Canada, boccata d’ossigeno per Mercedes (Di lunedì 20 giugno 2022) A Montreal grande prestazione dell’olandese di Red Bull che precede lo spagnolo della Ferrari e la Mercedes di Hamilton. Russell commenta: “molto rischio e tanta ricompensa”, letteralmente. In curva 1 si faceva un po’ di fatica. Un ritmo molto veloce, Mercedes ora piace di più, non conquista ancora ma come ha detto alla radio Russell, “non sono qui per accontentarmi”. Hamilton dopo un inizio di stagione molto difficile e controversa, è sul terzo gradino del podio con grande entusiasmo Finalmente un po’ d’ossigeno! Russell è convinto delle scelte FIA Nella conferenza stampa del GP del Canada, Russell ha parlato della scelta fatta dalla FIA, mostrandosi soddisfatto della celere reazione. Nel GP del Canada durante l’ultimo weekend iridato, il pilota Mercedes, oltre a sottolineare i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 giugno 2022) A Montreal grande prestazione dell’olandese di Red Bull che precede lo spagnolo della Ferrari e ladi Hamilton. Russell commenta: “molto rischio e tanta ricompensa”, letteralmente. In curva 1 si faceva un po’ di fatica. Un ritmo molto veloce,ora piace di più, non conquista ancora ma come ha detto alla radio Russell, “non sono qui per accontentarmi”. Hamilton dopo un inizio di stagione molto difficile e controversa, è sul terzo gradino del podio con grande entusiasmo Finalmente un po’! Russell è convinto delle scelte FIA Nella conferenza stampa del GP del, Russell ha parlato della scelta fatta dalla FIA, mostrandosi soddisfatto della celere reazione. Nel GP deldurante l’ultimo weekend iridato, il pilota, oltre a sottolineare i ...

Pubblicità

ScuderiaFerrari : Il commento di @marc_gene sul Gran Premio del Canada. #essereFerrari ?? #CanadianGP - SkySportF1 : Sainz dopo il GP del Canada: 'Le abbiamo provate tutte per passare Verstappen' #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - SkySportF1 : F1, pagelle di Turrini per il GP del Canada: Verstappen da urlo, che Sainz! #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - periodicodaily : F1: Gp del Canada, boccata d’ossigeno per Mercedes - PeriodicoDaily Sport #canadiangp #merceds - ilfoglio_it : A Montreal Sainz ci ha creduto ma il vero attacco alla Red Bull non c'è stato. Ora il gap tra il campione del mondo… -