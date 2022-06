F1, GP Canada 2022: promossi e bocciati. Verstappen e Sainz impeccabili, delusione Alpine (Di lunedì 20 giugno 2022) promossi E bocciati GP Canada F1 2022 promossi Max Verstappen: questo weekend, e soprattutto in gara, è servito il miglior Verstappen per sconfiggere l’unica Ferrari presente nelle posizioni di vertice (complice la penalità di Leclerc). Pole position magistrale al sabato col bagnato e poi prestazione strepitosa anche domenica, senza il minimo errore nonostante la pressione di Sainz nel finale dopo la Safety Car. Carlos Sainz: probabilmente è stato l’uomo più veloce in pista nell’arco della corsa, ma ha avuto lo svantaggio di partire in seconda fila. Sicuramente un segnale molto positivo per lo spagnolo dopo il difficile avvio di stagione, anche se resta un pizzico di delusione per aver sfiorato ancora una volta la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)GPF1Max: questo weekend, e soprattutto in gara, è servito il migliorper sconfiggere l’unica Ferrari presente nelle posizioni di vertice (complice la penalità di Leclerc). Pole position magistrale al sabato col bagnato e poi prestazione strepitosa anche domenica, senza il minimo errore nonostante la pressione dinel finale dopo la Safety Car. Carlos: probabilmente è stato l’uomo più veloce in pista nell’arco della corsa, ma ha avuto lo svantaggio di partire in seconda fila. Sicuramente un segnale molto positivo per lo spagnolo dopo il difficile avvio di stagione, anche se resta un pizzico diper aver sfiorato ancora una volta la ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP Canada a Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - massimi89529615 : Gp Canada, Verstappen vince e allunga in classifica. Secondo Sainz davanti a Hamilton. Rimonta di Leclerc: è quinto… - AntonioGiamp3 : RT @Agenzia_Ansa: Partenza regolare del Gran Premio di Formula 1 del Canada. Scatta in testa la Red Bull di Verstappen davanti alla Alpine… -