F1 | arrivano quattro piste favorevoli per la Ferrari | da Silverstone a Budapest per provare a girare l’inerzia del Mondiale

(Di lunedì 20 giugno 2022) L’estate potrebbe cambiare le sorti della classifica generale e permettere alladi ritornare in scia ad una Red Bull che da Barcellona sembra imbattibile. La gara spagnola, evento che ha sancito il primo ritiro di Charles Leclerc per un problema tecnico, ha iniziato una tendenza a favore della Red Bull che non ha commesso errore nei tracciati in cui partiva da favorita. Silvestone (Gran Bretagna), Spielberg (Austria), Paul Ricard (Francia) e(Ungheria) sono dei tracciati che non hanno dei lunghi rettilinei, un’aspetto che puntualmente sorride alle due monoposto austriache che da inizio anno appaiono inavvicinabili sul dritto. I curvoni in sequenza della ‘casa del motorsport britannico, il tortuoso tracciato magiaro o l’ampio impianto di Le Castellet regalano una chance alle Rosse che restano ancora in gioco per il titolo del mondo ...