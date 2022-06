F F ONE TruckDay a Villa Literno Memorial nel nome di Francesco | arrivano 100 camion!

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 20 giugno 2022) di Dario Bocchetti. I tir scaldano i motori a. Tutto pronto per il secondoF.F.ONE, il raduno truck organizzato dall’azienda Fontana e dedicato aFontana il giovane 23enne che nel 2020 perse la vita in un drammatico incidente in moto. L’accesso all’evento sarà gratuito e si terrà il 16 luglio 2022, dalle