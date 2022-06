Extra-gettito | pronti fio a 6 miliardi per benzina e bollette

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il Ministero dell’Economia ha calcolato che nei primi quattro mesi dell’anno un aumento del 18,1% neldelle imposte indirette – un incremento pari a 3,3 volte la dinamica ipotizzata nel Def di aprile – mentre per quel che riguarda il totale delle entrate tributarie è stato registrato un +10,7%, cioè 2,6 volte le stime del Documento di economia e finanza. Sono questi i numeri emersi dal bollettino di giugno di via XX settembre. A breve il nuovo provvedimento Con questi incassi maggiori si finanzierà il nuovo decreto suche il governo ha in programma di approvare entro le prossime due settimane. Da ultimare c’è l’ultimo passaggio tecnico: certificare l’, operazione prevista con l’assestamento di bilancio che deve essere approvato entro il 30 di giugno. Da lì ...

C'è solo un passaggio da ultimare, tecnico ma fondamentale:a certificare l'sarà l'assestamento di bilancio che deve essere approvato entro il 30 di giugno. Da lì arriveranno i numeri ...... serve un nuovo sforzo, possibilmente rivedendo al rialzo il taglio delle accise, le risorse ci sono, basta prelevarle dall'derivante dall'Iva sulla benzina. C'è anche un effetto ...Milano, 18 giu. (askanews) - "Se vogliamo affrontare questa fase difficile e far progredire il Paese nella coesione, con riforme economiche eque, innovazioni, investimenti, la strada per la Cisl riman ...Milano, 18 giu. (askanews) - "Il bonus di 200 euro - prosegue Sbarra - è un ristoro positivo, ma è chiaro che non si può risolvere il problema a colpi di 'una-tantum'. Occorre allargare in modo perman ...