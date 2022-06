Expo 2030, Roma si presenta al mondo: al Bie di Parigi parte la sfida (Di lunedì 20 giugno 2022) Una passerella straordinaria. Una vetrina che può portare prestigio e occupazione. Un appuntamento di fondamentale importanza. Strategico per Roma e per l'Italia intera. È tutto pronto per domani mattina, quando, alle 9.30, si terrà a Parigi la prima Assemblea Generale del BIE (Bureau International des Expositions) del 2022. Saranno presenti i 170 Paesi membri e, ovviamente, il Comitato promotore Expo Roma 2030, rappresentato dal presidente, Giampiero Massolo e dal direttore generale, Giuseppe Scognamiglio. Tra Roma e il prestigioso e ambito obiettivo ci sono due scogli da superare, due realtà che contendono l'Expo alla capitale italiana: Riad e Busan. Ciascuna città avrà appena venti minuti per presentare il proprio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Una passerella straordinaria. Una vetrina che può portare prestigio e occupazione. Un appuntamento di fondamentale importanza. Strategico pere per l'Italia intera. È tutto pronto per domani mattina, quando, alle 9.30, si terrà ala prima Assemblea Generale del BIE (Bureau International dessitions) del 2022. Saranno presenti i 170 Paesi membri e, ovviamente, il Comitato promotore, rapto dal presidente, Giampiero Massolo e dal direttore generale, Giuseppe Scognamiglio. Trae il prestigioso e ambito obiettivo ci sono due scogli da superare, due realtà che contendono l'alla capitale italiana: Riad e Busan. Ciascuna città avrà appena venti minuti perre il proprio ...

