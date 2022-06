Euro U19: domani Italia - Slovacchia,possibile pass per semifinali (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver battuto 2 - 1 la Romania due giorni fa, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontare domani i padroni di casa della Slovacchia, a Trnav,a per cercare di anticipare la qualificazione alle ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver battuto 2 - 1 la Romania due giorni fa, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontarei padroni di casa della, a Trnav,a per cercare di anticipare la qualificazione alle ...

