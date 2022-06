Estefania attratta da Edoardo? “Sei bello | hai chances con me” La gelosia di Mercedesz

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle ultime settimaneBernal edTavassi si sono avvicinati molto. I due passato tanto tempo insieme, giocano, scherzano e alcuni naufraghi credono che la bella argentina possa essere interessata in modo particolare al fratello di Guendalina Tavassi. Nello specifico Carmen Di Pietro ha messo in guardiaHenger. “Guardala come si avvicina e fa le cose quella. Secondo me non è normale che fa così te che dici? Ogni volta che lui va in acqua lei lo segue. Prima non faceva queste tarantelle e ora è sempre azzeccata a lui. Questo non mi piace, è comunque il tuo ragazzo”. La Henger visibilmente infastidita ha comunque cercato di sembrare disinteressata: “No che non stiamo insieme. Se vorrei stare con lui? Bisognerebbe capire cosa vuole Edo. A questo punto non so nemmeno se gli piaccio. Comunque ...