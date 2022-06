Estate ed è voglia di anguria: benessere e controindicazioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Se si nomina la parola “Estate” cosa vi viene in mente? Di sicuro: sole, mare, sabbia, zanzare e…anguria! Ecco come deve essere consumata per essere alleata del tuo benessere… L’Estate è la stagione dei colori vitaminici. Il nostro tempo è scandito dal Sole, che fa molto più vedere. Di sicuro la bella stagione fa venire in mente il mare e la sabbia e lo stare in compagnia. Ma Estate è anche sinonimo di caldo e cambiamento dell’alimentazione che si fa più veloce e fresca. Quindi via libera a frutta e verdura e per il tuo benessere non può mancare di certo l’anguria… - curiosauro.itanguria: conosci tutte le proprietà? Il gigante verde dal cuore rosso dell’Estate è pronto ad entrare nelle nostre case e a fare le valigie solo con l’arrivo ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 20 giugno 2022) Se si nomina la parola “” cosa vi viene in mente? Di sicuro: sole, mare, sabbia, zanzare e…! Ecco come deve essere consumata per essere alleata del tuo… L’è la stagione dei colori vitaminici. Il nostro tempo è scandito dal Sole, che fa molto più vedere. Di sicuro la bella stagione fa venire in mente il mare e la sabbia e lo stare in compagnia. Maè anche sinonimo di caldo e cambiamento dell’alimentazione che si fa più veloce e fresca. Quindi via libera a frutta e verdura e per il tuonon può mancare di certo l’… - curiosauro.it: conosci tutte le proprietà? Il gigante verde dal cuore rosso dell’è pronto ad entrare nelle nostre case e a fare le valigie solo con l’arrivo ...

VeraPrimavera7 : @qci82 Paola io ti credo e per come la sento adesso ha proprio la tosse…non è che la voglia vedere nuda, ma è tropp… - heeseart : voglia di ballare, le altre invece mi ci vedo già nei pomeriggi ad estate sul mio dondolo ad ascoltarle ?? how rela… - MACHOKUN96 : RT @LoisPatricePew1: Altro che voglia d'estate... molte di voi hanno voglia di un bel cazzo, grande e grosso, ditelo, fate più bella figura. - _bloodsangel : RT @MissLaufeysonnn: non dico che adesso io abbia voglia di ritrovarmi in una 'situazione' con due ragazzi che possibilmente abbiano come n… - _THE0VERTH1NKER : Estate da introversi: • schifo • noia • voglia di vivere = zero • 'non mi piace la luce, un motivo in più per star… -