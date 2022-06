Ergastolo ostativo, il Garante dei detenuti contro il testo approvato alla Camera: “Peggiora la norma ed è in tensione con le indicazioni della Consulta” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Garante delle persone private della libertà, Mauro Palma, si scaglia contro il testo approvato dalla Camera sull’Ergastolo ostativo: legge che dovrà essere licenziata dal Senato entro l’8 novembre. Secondo l’autorità “è in tensione” con le indicazioni date dalla Corte costituzionale e introduce “disposizioni decisamente Peggiorative rispetto alla disciplina su cui essa è intervenuta”. Sono le parole contenute nella relazione al Parlamento presentata al Senato alla presenza del capo dello Stato. Dalla sentenza alla proroga – A oltre un anno dalla sentenza di incostituzionalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildelle persone privatelibertà, Mauro Palma, si scagliailsull’: legge che dovrà essere licenziata dal Senato entro l’8 novembre. Secondo l’autorità “è in” con ledate dCorte costituzionale e introduce “disposizioni decisamentetive rispettodisciplina su cui essa è intervenuta”. Sono le parole contenute nella relazione al Parlamento presentata al Senatopresenza del capo dello Stato. Dsentenzaproroga – A oltre un anno dsentenza di incostituzionalità ...

