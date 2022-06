Equitazione | i convocati dell’Italia per la tappa di Eventing Nations Cup di Avenches

(Di lunedì 20 giugno 2022) La quartadellaCup 2022 di, che si disputerà ad, in Svizzera, dal 7 al 10 luglio, vedrà la partecipazione, seconda nella classifica generale dopo le prime due tappe stagionali. Qualora gli azzurri partecipassero a tutte le tappe, a fine annata scarterebbero il risultato peggiore. Per laelvetica sono staticinque binomi azzurri: l’Assistente Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Quick Joe; l’Appuntato scelto Susanna Bordone su Imperial van de Holtakkers; l’Agente Fosco Girardi su Euphorie; il Sergente Luisa Palli su Mary Rose e l’Agente scelto Pietro Sandei su Rubis de Prere. CLASSIFICA GENERALECUP1 SVEZIA 160 2 NUOVA ZELANDA 1403 ITALIA 120 4 SVIZZERA 100 4 ...

