Eni, la mossa di Descalzi in Qatar per mollare la Russia: l'Italia che accelera (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Italia accelera la ricerca di fonti energetiche alternative al gas russo. E, nella corsa alla diversificazione, Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar, uno dei paesi produttori con le più ampie riserve di metano liquido. La società Italiana è stata selezionata da Qatar Energy come nuovo partner internazionale per l'espansione del progetto North Field East (Nfe), nel paese del Golfo. Del progetto fanno parte 4 mega treni Gnl con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (Mtpa). «Stiamo entrando in un progetto importante per il rafforzamento della sicurezza energetica globale, che assume particolare rilevanza nella fase storica che stiamo vivendo. Eni sta lavorando a questo accordo da diversi anni e, anche grazie al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L'la ricerca di fonti energetiche alternative al gas russo. E, nella corsa alla diversificazione, Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in, uno dei paesi produttori con le più ampie riserve di metano liquido. La societàna è stata selezionata daEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione del progetto North Field East (Nfe), nel paese del Golfo. Del progetto fanno parte 4 mega treni Gnl con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (Mtpa). «Stiamo entrando in un progetto importante per il rafforzamento della sicurezza energetica globale, che assume particolare rilevanza nella fase storica che stiamo vivendo. Eni sta lavorando a questo accordo da diversi anni e, anche grazie al ...

Pubblicità

impresagreen : Eni entra nel più grande progetto al mondo di GNL in Qatar: Si tratta di una mossa strategica per Eni, che rafforza… - DaniBartox : @eni Non è il periodo giusto per sponsorizzare i vostri tweet. Dal punto di vista etico vi conosciamo ma almeno dal… - MetFesta : Che valenza avrà questa mossa? #eni #gas - Tigre_E632 : RT @ComVentotene: Per il terzo giorno consecutivo #Gazprom taglierà le forniture di gas a Eni. Sicuramente è una mossa politica ma lasciate… - GnesottoRoberto : RT @ComVentotene: Per il terzo giorno consecutivo #Gazprom taglierà le forniture di gas a Eni. Sicuramente è una mossa politica ma lasciate… -