Emergenza siccità, settimana decisiva per salvare raccolti (Di lunedì 20 giugno 2022) - Previste riunioni delle Regioni e del governo. Nelle campagne lo scenario è grave, in Lombardia ed Emilia Romagna il rischio di perdite di raccolto è concreto. Ma anche in centro Italia il livello ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 giugno 2022) - Previste riunioni delle Regioni e del governo. Nelle campagne lo scenario è grave, in Lombardia ed Emilia Romagna il rischio di perdite di raccolto è concreto. Ma anche in centro Italia il livello ...

Pubblicità

Adnkronos : Siccità, prevista riunione del governo in settimana. Coldiretti chiede lo stato di emergenza: #notizie #clima - messveneto : Emergenza idrica, pronto il decreto per razionare l’acqua in Friuli Venezia Giulia: In settimana Fedriga firmerà il… - fattoquotidiano : Siccità, nel Varesotto è emergenza: “Distacchi notturni dell’acqua già in 22 paesi, a rischio altri 30. La metà del… - Cesare_RS : @fffitalia Si certo, peccato che quando si parlava di #crisiclimatica 40 anni fa, l'emergenza siccità e desertifica… - GiaPettinelli : Emergenza siccità. Patuanelli: 'Vertice tra ministeri'. Allarme rosso per il Po, ma prosegue l'irrigazione -