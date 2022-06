Emergenza siccità, le regioni chiedono aiuto al governo: "Agire entro 15 giorni" (Di lunedì 20 giugno 2022) “Dieci, quindici giorni al massimo”. La scadenza l'ha indicata Attilio Fontana, molto presto l'acqua potrebbe non bastare più. A rischio i raccolti, l'agricoltura. Il governatore parla per la sua regione, la Lombardia, ma la crisi è ben più ampia, e va dalla pianura piadana al Piemonte fino ad alcune regioni del centro-sud. Per questo nelle prossime ore, al più tardi entro due-tre giorni, è atteso un tavolo tenico del governo per mettere a punto una risposta adeguata al problema siccità. Al vertice parteciperanno il ministro per lo sviluppo tecnologico, Roberto Cingolani e quello dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli che ieri, a Gaeta per Blue Forum Italia Network ha prospettatato a breve uno stato di crisi rispetto alla siccità, “credo sia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) “Dieci, quindicial massimo”. La scadenza l'ha indicata Attilio Fontana, molto presto l'acqua potrebbe non bastare più. A rischio i raccolti, l'agricoltura. Il governatore parla per la sua regione, la Lombardia, ma la crisi è ben più ampia, e va dalla pianura piadana al Piemonte fino ad alcunedel c-sud. Per questo nelle prossime ore, al più tardidue-tre, è atteso un tavolo tenico delper mettere a punto una risposta adeguata al problema. Al vertice parteciperanno il ministro per lo sviluppo tecnologico, Roberto Cingolani e quello dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli che ieri, a Gaeta per Blue Forum Italia Network ha prospettatato a breve uno stato di crisi rispetto alla, “credo sia ...

