Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Elizabeth Vasilenko, star #ucraina di #onlyfans scappa in Russia: «Meglio morire a Mosca che a Kiev». Poi le scuse htt… - ilmessaggeroit : #Elizabeth Vasilenko, star #ucraina di #onlyfans scappa in Russia: «Meglio morire a Mosca che a Kiev». Poi le scuse -

ilmattino.it

L'ammissione degl errori- che era già stata pesantemente criticata per essersi trasferita in Russia - ha spiegato di essere disposta a prendersi tutte le critiche che potrebbero arrivarle ...L'ammissione degl errori- che era già stata pesantemente criticata per essersi trasferita in Russia - ha spiegato di essere disposta a prendersi tutte le critiche che potrebbero arrivarle ... Elizabeth Vasilenko, star ucraina di Onlyfans scappa in Russia: «Meglio morire a Mosca che a Kiev». Poi le scu Elizabeth Vasilenko, star ucraina di Onlyfans si è trasferita in Russia per fare carriera, ma è finita tra le polemiche dopo aver dichiarato che sarebbe ...