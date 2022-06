Elezioni legislative in Francia, la premier Borne: "Situazione senza precedenti, rischi per il Paese" (Di lunedì 20 giugno 2022) La premier francese Elisabeth Borne ha ammesso che la coalizione di cui fa parte il suo partito non detiene più la maggioranza all'Assemblea nazionale francese. "Dobbiamo rispettare questo voto e trarne le conseguenze", ha aggiunto la prima ministra che poi sottolinea: "È una Situazione senza precedenti e che rappresenta un rischio per il nostro Paese in vista delle sfide che dobbiamo affrontare". Secondo le proiezioni, l'alleanza centrista del presidente francese Emmanuel Macron perderà la maggioranza nonostante abbia ottenuto il maggior numero di seggi nell'ultima tornata di Elezioni parlamentari di domenica, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen pare abbia guadagnato moltissimi consensi. "Non c'è altra alternativa che riunirsi per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 giugno 2022) Lafrancese Elisabethha ammesso che la coalizione di cui fa parte il suo partito non detiene più la maggioranza all'Assemblea nazionale francese. "Dobbiamo rispettare questo voto e trarne le conseguenze", ha aggiunto la prima ministra che poi sottolinea: "È unae che rappresenta uno per il nostroin vista delle sfide che dobbiamo affrontare". Secondo le proiezioni, l'alleanza centrista del presidente francese Emmanuel Macron perderà la maggioranza nonostante abbia ottenuto il maggior numero di seggi nell'ultima tornata diparlamentari di domenica, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen pare abbia guadagnato moltissimi consensi. "Non c'è altra alternativa che riunirsi per ...

